VIDEO Almeria, Al-Sheikh e il tifo stellare: da Messi e Pogba a Roberto Carlos e Pirlo…

Il patron dell’Almeria colpisce ancora.

Il ricchissimo proprietario del club spagnolo, Turki Al-Sheikh, è diventato negli anni molto famoso su Instagram e gli altri social network grazie soprattutto alla sua amicizia con i giocatori più forti e famosi del panorama calcistico mondiale. Il consigliere reale dell’Arabia Saudita è solito dilettare i suoi 1,7 milioni di follower con video molto simpatici, come quella volta in cui colpì Zinedine Zidane con una testata emulando il gesto compiuto dal tecnico del Real Madrid ai danni di Marco Materazzi durante la finale del Mondiale del 2006.

Al-Sheikh è molto amico anche di Lionel Messi, che è stato più volte suo ospite e che ha sempre cercato di convincere a chiudere la sua carriera con la maglia dell’Almeria, attualmente nella Segunda División del calcio spagnolo, senza però riuscire ad ottenere una risposta affermativa, almeno fino a questo momento.

Tra la giornata di ieri e quella di oggi, il proprietario dell’Almeria ha postato tantissimi video di stelle del calcio che gli augurano buona fortuna per una gara di E-sports. I nomi sono tra i più importanti degli ultimi anni: Lionel Messi, Roberto Carlos, David Trezeguet, Oliver Giruod, Veron, Andrea Pirlo e Paul Pogba sono soltanto alcuni esempi dei calciatori apparsi sul suo profilo Instagram nelle ultime 24 ore. Una lunga fila di amici di Al-Sheikh, che hanno dimostrato tutto il loro affetto nei suoi confronti e di certo dato un ulteriore spinta mediatica al suo profilo Instagram. Se l’Almeria sul campo di gioco fatica a vincere e ritornare in Liga, sicuramente lontano dal terreno di gioco il presidente del club si impegna al massimo per dare visibilità al suo nome.