Palermo, Randazzo (M5S): “Nuovo club è una startup, bisogna tenere conto di questo per convenzione stadio”

Mediagol ha intervistato in esclusiva Antonino Randazzo, capogruppo del Movimento 5 Stelle al consiglio comunale di Palermo.

Al consigliere è stato chiesto come si evolverà la questione sulla concessione dello stadio comunale Renzo Barbera alla società sportiva, un argomento che in questi giorni tiene banco tra addetti ai lavori e tifosi.

“Sono sicuro che ci sarà un accordo con tutte le forze politiche già alla prossima capigruppo per discutere l’argomento e portarlo il prima possibile in consiglio comunale. Non dobbiamo dimenticare che siamo in Serie C e non ci possono essere i 60 milioni che incassava la società con Zamparini, ci troviamo in un’altra fase molto delicata e non possiamo non tenerne conto quando affronteremo la discussione“.