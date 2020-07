Palermo, Giaconia (Avanti Insieme): “Sponsor o fondo Regione siciliana per alleggerire canone stadio”

Il tema Palermo Calcio e convenzione stadio tiene banco da settimane. La politica riveste un ruolo fondamentale per il futuro del club.

L’accordo per avere il “Renzo Barbera” è fondamentale ai fini dell’iscrizione dei rosanero al prossimo campionato. C’è una bozza che adesso dovrà essere discussa e approvata in Consiglio comunale.

Mediagol ha intervistato Massimo Giaconia, consigliere comunale di Avanti Insieme a Palermo, per parlare dell’accordo per la concessione dello stadio alla società del presidente Dario Mirri: “L’intenzione è quella di esitare quest’atto nel più breve tempo possibile cercando di andare incontro alla società nel rispetto del regolamento e delle norme. Al centro della questione c’è il canone e certamente di deve comprendere come poter alleggerire questa spesa, sicuramente esistono alcune misure che si possono adottare come lo sponsor o il fondo di perequazione della Regione siciliana di cui ancora attendiamo di sapere quanto sarà destinato al comune di Palermo, per decidere e avere certezza in merito a questa possibilità aspettiamo indicazioni dalla regione. Sono convinto che il consiglio comunale, dove sarà possibile, farà la propria parte perchè in quella sessione ci saranno solo due colori il rosa e il nero“.