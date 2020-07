Palermo, Figuccia (Udc): “Convenzione stadio? Sindaco rende complesso ciò che potrebbe essere semplice”

Il tema Palermo Calcio e convenzione stadio tiene banco da settimane. La politica riveste un ruolo fondamentale per il futuro del club.

L’accordo per avere il “Renzo Barbera” è fondamentale ai fini dell’iscrizione dei rosanero al prossimo campionato. C’è una bozza che adesso dovrà essere discussa e approvata in Consiglio comunale.

Al centro della questione concessione stadio alla squadra del Palermo c’è il canone annuale che la società ha definito inadeguato. Di questo aspetto Mediagol ne ha parlato con Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc.

“Entrando nel merito della questione – spiega Figuccia – ci confronteremo, anche se con tempi decisamente limitati, nei prossimi giorni in consiglio comunale che rappresenta l’organo decisionale in questa tipologia di atti, malgrado il sindaco della nostra città non perde occasione per rendere complesso ciò che potrebbe essere semplice, sono sicura che troveremo una soluzione concreta. E’ inaccettabile e inconcepibile che ancora oggi stiamo qui a discutere lo stadio Barbera alla Palermo calcio, è un argomento che non può essere oggetto di discussione. Bisogna trovare un accordo e al più presto, in modo da consentire alla società di adempiere a tutti gli aspetti burocratici e amministrativi che è necessario che vengano portati a termine e in modo di dare uno stadio dove poter giocare le proprie partite alla squadra e ai tifosi che seguono il Palermo nello svolgimento di quello che è uno sport che non ha solo una funzione di carattere economico e imprenditoriale ma soprattutto di carattere sociale“.