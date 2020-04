Coronavirus, il Principality Stadium di Cardiff diventa un ospedale: pronti 2 mila posti letto

Il Principality Stadium diventa un ospedale.

L’impianto di Cardiff, noto anche Millennium Stadium, ha ospitato negli ultimi decenni importanti impegni rugbistici e calcistici. Tra questi, il 3 giugno 2017 la finale di Champions League tra la Juventus e il Real Madrid. Solo poche settimane fa, invece, avrebbe dovuto ospitare la sfida valida per l’ultimo turno del Sei Nazioni 2020 tra Galles e Scozia. Ciò, a causa delle conseguenze legate alla diffusione del Coronavirus, non è accaduto e non accadrà ancora per diverso tempo. La struttura, infatti, adesso ha un nuovo indirizzo. Lo Stadio della capitale gallese si sta in queste ore trasformando in un grande ospedale da campo, pronto ad ospitare fino a 2000 pazienti. Un enorme aiuto al paese, che sta combattendo contro il Covid-19.

“Abbiamo reso disponibile l’intero Stadio – comprese le aree hospitality ed una vasta gamma di ulteriori camere e strutture – per essere utilizzato in base ai requisiti del servizio sanitario nazionale. È un privilegio poter offrire i nostri servizi, le nostre strutture ed un numero significativo di personale operativo per aiutare il paese in questo momento di emergenza nazionale. Abbiamo già elaborato delle strategie operative, ben sviluppate, per trasformare gli spazi rilevanti in ambienti ospedalieri perfettamente funzionanti”, ha detto Martyn Phillips, CEO della Welsh Rugby Union, che controlla la Millennium Stadium plc, società proprietaria dell’impianto.

