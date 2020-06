Calcio femminile, Hegerberg: “Dopo trend positivo ora stiamo soffrendo. Noi ramo più debole”

Il calcio femminile ha chiuso i battenti senza assegnare alcun titolo. A commentare la decisione dei vertici istituzionali Ada Hegerberg. La giocatrice del Lione, Pallone d’Oro del 2018, ha parlato del momento che questo settore dello sport sta vivendo a fronte dell’emergenza Coronavirus: “L’intero mondo del calcio sta soffrendo, quindi si può immaginare quanto stia soffrendo il calcio femminile. Storicamente è sempre il ramo più debole a soffrire, in questo caso siamo noi il ramo più debole. L’importante è non perdere la nostra posizione dopo il trend positivo raggiunto. Bisogna considerare il calcio femminile nelle discussioni importanti in vista delle decisioni che verranno prese”.