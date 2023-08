Venezia-Como, Vanoli: “Dobbiamo essere umili e ambiziosi. Spero arrivi un difensore”

“Bell’inizio, faccio i complimenti ai ragazzi che ci tenevano a esordire in campo con una vittoria davanti ai nostri tifosi. Stasera hanno dimostrato che con il lavoro e il sacrifico si può lavorare lontano. Ora dobbiamo pensare alla prossima. Faccio i complimenti, in particolare, anche ai difensori che hanno fatto una grande prestazione contro due attaccanti forti. Nella costruzione di questa squadra, comunque, dobbiamo migliorare nella gestione della partita e degli episodi, ma ci sono ragazzi giovani che hanno ancora margini di miglioramento. Ho detto che dobbiamo essere umili e ambiziosi. Orgogliosi più che del risultato, della prestazione. Non ci dobbiamo accontentare: partire col piede giusto è importante ma da domani dobbiamo recuperare e concentrarci sulla prossima gara, contro una squadra che gioca bene a calcio. Ho la fortuna di avere giocatori in cui vedo cose importanti. A volte però è anche l’aspetto mentale che devi far crescere, non solo quello tecnico. Busio non si deve accontentare di quello che ha fatto, lui ha giocato anche in serie A. Gianluca secondo me ha una buona base ma mi aspetto di più. Ripeto: umili ma ambiziosi. Abbiamo uno staff molto preparato, e lavoriamo veramente sodo. Sicuramente è stato più faticoso recuperare 120 minuti. Ma ripeto: mi sono piaciuti veramente tutti, anche quelli che sono entrati. E’ un campionato lungo in cui avremo bisogno di tutti. A volte i giovani si “fossilizzano”, invece i giocatori devono saper interpretare bene la posizione in campo, le fasi di gioco. Nonostante la bella prestazione siamo ancora un po’ macchinosi. Il cantiere aperto dipendeva da questo. Dico sempre ai ragazzi di spingere al massimo, perché il pubblico si identifica ed è bello tutto questo. Fa sempre piacere, ma penso che ci siano squadre più attrezzate di noi. So che ho in mano una squadra con dei valori. La nostra base è quella dell’anno scorso. Quest’anno ci dobbiamo guadagnare qualcosa di importante. Oggi sono contento della prestazione. Del risultato poi bisogna essere orgogliosi, ma bisogna migliorare in alcune situazioni. Spero che il Direttore finalmente prenda un difensore”.