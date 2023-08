Venezia, Vanoli rinnova fino al 2026. Il ds Antonelli: “Punto di partenza per progetto ambizioso”

Queste invece le parole del ds del Venezia Filippo Antonelli in conferenza stampa: "Questo progetto è lungimirante. La casa dove siamo ne è una dimostrazione. È un progetto ambizioso che fa di questa casa un punto d’inizio. Ci tenevo particolarmente a parlare di alcuni punti: in primis del rinnovo del mister Vanoli, che ha firmato con noi. È un punto di partenza per questo progetto, per la durata di tre anni. È la base per poi andare avanti. Continuare un progetto iniziato l’anno scorso rischiava di andare a finire male e di non essere quello che tutti noi ci aspettavamo. Mi piacerebbe avere una squadra di giocatori affamati che possano essere un punto di partenza per creare una società vincente, composta di giocatori giovani ed esperti".