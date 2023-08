Calciomercato Venezia, Pohjanpalo nel mirino del West Ham: è l’alternativa a Scamacca

Il Venezia aveva teoricamente confermato la presenza di Joel Pohjanpalo in vista della prossima stagione di Serie B , con il finlandese che si è rivelato uno dei migliori bomber della passata cadetteria, soprattutto nella seconda parte di stagione. Tanti gli appigli che avrebbero portato l'ex Bayer Leverkusen in categorie superiori, come ad esempio la corte del Genoa o dello Stoccarda, con l'ipotesi di un ritorno in Germania. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, Pohjanpalo sarebbe finito nel mirino del West Ham , club londinese che ha alzato la più recente Conference League battendo in finale la Fiorentina.

Gli Hammers hanno individuato il profilo del finlandese come il più adatto a sostituire Gianluca Scamacca, roccioso centravanti che però non è riuscito ad imporsi in Inghilterra, con l'ex Sassuolo pronto a tornare in Italia, corteggiato dall'Atalanta. Quando arrivano le sirene inglesi è difficile rispondere in maniera negativa, specialmente da quando la Premier League è diventata la competizione di punta per quanto riguarda i campionati nazionali. Il Venezia e lo stesso Pohjanpalo sono chiamati a fare delle valutazioni.