Venezia, bomber Pohjanpalo nel mirino della Salernitana. Le ultime

Sirene dalla Serie A per il bomber del Venezia, Joel Pohjanpalo. Sull'attaccante finlandese c'è la Salernitana

Finale di stagione pazzesco per il Venezia, che nel giro di poche settimane è passato dal lottare per la salvezza ad ottenere l'ottavo posto e la qualificazione ai playoff. Nonostante l'avventura si sia però conclusa al primo turno, in favore del Cagliari, rimane la grande rimonta dei lagunari.