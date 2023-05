Venezia ai playoff, Vanoli: “Continuiamo a giocarci questo sogno”. E su Pohjanpalo…

“I ragazzi penso che si debbano godere questa festa. Continuiamo a giocarci questo nostro sogno. E’ un’annata in cui abbiamo sempre spinto, dobbiamo recuperare le energie, soprattutto quelle mentali”. così Paolo Vanoli intervenuto in conferenza stampa a margine della sconfitta indolore rimediata sul campo del Parma (2-1 il finale). Zampano e compagni chiudono all'ottavo posto in classifica e approdano ai playoff grazie agli scontri diretti favorevoli rispetto al Palermo di Corini. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Vanoli.