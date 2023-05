Reggina-Ascoli, Inzaghi: “Conquistare i playoff con la penalizzazione è storico”

La Reggina vola ai playoff grazie alla vittoria al 94' con l' Ascoli . Il gol di Canotto in pieno recupero ha mandato in estasi Pippo Inzaghi , tecnico amaranto, che nel post-partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport sottolineando come il traguardo raggiunto sia qualcosa di incredibile visti i cinque punti di penalizzazione inflitti alla Reggina . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Il Dio del calcio ha capito tutte le nostre sofferenze da gennaio in avanti. Conquistare i playoff nonostante la penalizzazione è qualcosa di storico, per la città e i giocatori. Non abbiamo mai mollato, vincere così è la ciliegina sulla torta. Abbiamo fatto qualcosa di storico, una gioia incredibile. Stasera è come vincere un campionato, ci è successo di tutto ma la squadra non ha mai mollato. Dopo la penalizzazione erano in pochi a crederci".