Udinese-Juventus, Sottil: “Non va bene fare le cose solo dopo lo 0-3. Mio dovere…”

Parola ad Andrea Sottil . L'allenatore dell' Udinese - ai microfoni di Dazn - ha parlato della prestazione di Beto e compagni , al cospetto della Juventus di Allegri , nel match perso per 0-3 , valido per la prima giornata della Serie A 2023/2024 . Di seguito, le parole del tecnico bianconero:

COMMENTO SULLA PARTITA- «Non va bene fare le cose solo dopo il 3-0. Se una squadra sa fare le cose, le fa sempre. Non mi è piaciuto l’approccio. Molto timidi all’inizio, anche se abbiamo calciato molte volte in porta. Abbiamo regalato alla Juve il primo gol. Mi fa arrabbiare questo mercato, perchè Samardžić per noi è importante. Portiamo a casa il secondo tempo anche se non mi piace perchè dobbiamo giocare dal primo all’ultimo minuto».