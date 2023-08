Udinese, Lucca e il gol all’esordio: “Felice per la squadra, ora testa alla Juventus”

"Sono contento per la squadra che ha passato il turno, adesso ci aspetta la prima giornata di campionato. Dobbiamo riposare e pensare solo alla Juventus - ha proseguito Lucca, approdato in bianconero dal Pisa con la formula del prestito con diritto di riscatto -. Il mister Andrea Sottil in allenamento sprona noi attaccanti a muoverci in coppia, appena ho visto la palla toccata da Marley Aké sono partito in profondità per il passaggio di Oier Zarraga. La concorrenza in attacco? Aiuta, ti sprona in settimana a dare il massimo. Siamo una squadra forte, dobbiamo giocare così. Alla prima giocheremo contro una grande squadra, mi aspetto un pubblico affascinante, non vedo l’ora di giocare e vedere lo stadio pieno", ha concluso.