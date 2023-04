Roma-Udinese, Sottil: “3-0 mi sembra troppo. Europa? Ci sono squadre più attrezzate”

"Sappiamo che avevamo tante assenze, non solo Beto, ma non partirei da qui. La squadra ha impattato bene, giocavamo bene, uscivamo da dietro, ma è mancata la precisione dopo aver saltato la pressione. Nella ripresa abbiamo preso questo rigore in una mischia, la Roma sui piazzati ha impatto, ma la squadra è rimasta in partita. Mi fa arrabbiare il secondo gol, perché i ragazzi sanno quanto ci lavoro sulle preventive. Dobbiamo fare fallo, dobbiamo subito accorciare Belotti e non farlo ripartire. Poi la squadra è tornata in partita, ha preso campo, abbiamo guadagnato un rigore giusto ma non l'abbiamo realizzato. E lì fossimo andati sul 2-1, con mezzora davanti, potevamo riacciuffarla. Il 3-0 mi sembra troppo per quanto visto in campo".