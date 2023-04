Roma-Udinese 3-0: Bove, Pellegrini ed Abraham lanciano Mourinho nella corsa Champions

Termina 2-0 il match dell'Olimpico tra Roma e Udinese

Allo stadio 'Olimpico' è andato di scena il match valido per la 30a giornata del campionato di Serie A, tra la Roma di José Mourinho, terza in classifica e l'Udinese del tecnico Andrea Sottil, attualmente posizionata al dodicesimo posto in graduatoria. Match vinto 2-0 dai padroni di casa, grazie alle reti di Edoardo Bove, Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham.

La compagine dello 'Special One' si è mostrata nella prima ora di gioco intensa, tonica, lucida. 'Lupa' aggressiva, tambureggiante ed incisiva, come raramente abbiamo avuto modo di ammirare in questa stagione. A sbloccare la sfida nel primo tempo ci ha pensato il giovane Bove al 37', abile nel battere Silvestri dopo l'errore dal dischetto di Cristante. La formazione giallorossa è parsa tarata al meglio sotto il profilo nervoso e motivazionale, concentrata, agonisticamente feroce, brillante sul piano atletico. Gamba e resistenza diverse rispetto alle precedenti uscite, la Roma ha dato la sensazione di essere molto più reattiva ed esplosiva, un'evoluzione evidente sul piano fisico che promette bene per il finale di stagione. Il gol di capitan Pellegrini al cinquantacinquesimo regala una gioia al popolo giallorosso e soprattutto al ragazzo stesso, reduce da un periodo negativo.

Dopo il raddoppio la squadra di casa ha giocato di rimessa, aspettando le iniziative bianconere non sempre precise ed incisive. La più concreta quella dal dischetto di Roberto Pereyra. Quest'ultima fermata dalla grande risposta di Rui Patricio, dimostrandosi nell'occasione, fenomenale nel confronto dagli undici metri con l'ex Juventus. Nonostante la parata del portoghese, la Roma si blinderà fino alla fine a ridosso della sua porta, con baricentro basso e tanta densità in mezzo al campo. Banda di Sottil con audacia ed aggressività rimarrà sul pezzo fino alla fine, mancando però l'appuntamento con il gol. A quest'ultimo ci si presenterà Tammy Abraham nel finale, con una grande girata di testa che non lascerà scampo a Silvestri. I tre punti sono di José Mourinho e di tutta la squadra giallorossa, terza a +5 dall'Inter quinta.