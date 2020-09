Trapani, la nuova avventura di Di Donato: l’ex Palermo guiderà i granata fra mille incognite

Sarà Daniele Di Donato ad allenare il Trapani nella prossima stagione di Serie C.

L’ex centrocampista del Palermo è tornato in Sicilia per guidare i granata. “La piazza imparerà presto a conoscerlo, e magari ad amarlo”, si legge nell’edizione odierna de La Repubblica. Da giocatore ha trascorso ben quattro stagioni con la maglia rosanero ottenendo diversi successi tra cui anche la promozione in A e indossando anche la fascia da capitano. È anche per questa ragione che il tecnicoo ha accolto con entusiasmo la telefonata del direttore sportivo granata Sandro Porchia. Inoltre, un incoraggiamento è arrivato anche dall’ex allenatore Fabrizio Castori: “Vai perché troverai un posto dove si lavora bene e una città che ti farà sentire subito a casa”. Un progetto allettante ma per niente semplice, dato che che ad oggi i granata hanno, a fronte di problemi societari ed economici, una formazione tutta da ricostruire

Di Donato sarà dunque colui che avrà il compito di isolare lo spogliatoio granata da tutte le beghe societarie. Il suo è un curriculum di tutto rispetto anche da allenatore se si considera che nelle ultime due stagioni ad Arzignano, ha conseguito la promozione dalla serie D alla C; poi, ad Arezzo, aveva fatto guadagnare alla sua squadra un posto nei playoff, che il club ha deciso di non disputare. Un tecnico con le idee chiare, che cercherà di riportare il Trapani in alto nonostante le difficoltà.

