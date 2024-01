Tuttosport: “Seck, altro imbarazzo e addio al Torino. Palermo, Venezia e Parma…”

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul momento particolarmente critico del jolly offensivo di proprietà del Torino, Demba Seck. Calciatore destinato a lasciare il club granata in questa sessione di calciomercato e seguito da diversi club di Serie B, con il Palermo che aveva effettuato più di un sondaggio con il club di proprietà di Urbano Cairo per verificare se vi fossero i presupposti per intavolare una trattativa finalizzata al trasferimento in Sicilia del calciatore alla corte di Eugenio Corini. Come si legge sul noto quotidiano sportivo piemontese, l’attaccante granata è stato suo malgrado protagonista di un incidente stradale in piena notte, restando fortunatamente illeso e non riportando significative conseguenze, con la sua Mercedes a Torino andando a sbattere contro due lampioni: risultato negativo all’alcol test, il senegalese ha rifiutato di essere accompagnato in ospedale. Già coinvolto in un caso di revenge porn, Seck è incappato in un altro episodio a dir poco imbarazzante: il Torino lo multerà e la cessione diventa per ovvi motivi di opportunità assolutamente inevitabile. Giunto dalla Spal nella sessione invernale del 2022, il jolly offensivo senegalese non ha mai del tutto ripagato la fiducia concessagli, qualche sprazzo la scorsa stagione ma un rendimento molto deludente in questa annata in cui si attendeva una maturazione che non è arrivata, anche per una scarsa serenità figlia delle numerose disavventure extra calcistiche. Sondaggi da parte di Palermo, Venezia e Parma, ma nessuna trattativa reale e concreta ad oggi per Seck, che in maglia granata ha collezionato trentotto presenze senza mai incidere in maniera concreta né realizzare una rete. L'articolo pubblicato su Tuttosport sottolinea la giovane età ed i margini di miglioramento di un ragazzo che ha gamba e capacità di saltare l'uomo ma poca lucidità all'atto della giocata decisiva. Una confusione palla al piede che pare figlia di un certo disordine che caratterizza il percorso del ragazzo anche fuori dal rettangolo verde. L'auspicio è quello -chiosa il quotidiano cartaceo - che consigliato dalle persone giuste, come il ds Vagnati ed il tecnico Juric, Seck possa trovare la soluzione più idonea per rimettersi in carreggiata.