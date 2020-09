Calciomercato Torino, tentativo per Joao Pedro: l’offerta dei granata e le pretese del Cagliari. La situazione

Nuova idea del Torino per rinforzare l’attacco.

Cagliari-Roma, prove di normalità: ok a 1000 spettatori alla Sardegna Arena per l’amichevole del 12 settembre

Dopo i sondaggi avvenuti nelle ultime settimane, la dirigenza granata avrebbe individuato sul mercato alcuni profili che potrebbero fare al caso del neo tecnico Marco Gianpaolo. Il verbo calcistico dell’ex allenatore del Milan richiede una rosa equilibrata ma che abbia diversi interpreti per ruolo, soprattutto nei reparti avanzati. Proprio per tale ragione il club del patron Urbano Cairo avrebbe tentato nelle ultime ore un clamoroso assalto a Joao Pedro, attaccante attualmente in forza al Cagliari. Il brasiliano è stato uno dei protagonisti della compagine sarda nello scorso campionato di Serie A, mettendo a segno ben 18 reti e 4 assist conditi da prestazioni altisonanti e sempre al servizio della squadra. Partito come una delle certezze del nuovo Cagliari targato Eusebio Di Francesco, adesso il centravanti classe ’92 potrebbe vacillare non poco di fronte ad un’offerta di trasferimento importante da parte della società torinese.

Paura per Ciccio Graziani, l’ex Torino cade in casa: fratture alle costole e ricovero in ospedale. I dettagli

Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio, il Torino avrebbe formalizzato una prima proposta ai sardi che tuttavia l’avrebbero senza troppi indugi rispedita al mittente, rendendo la concretizzazione positiva dell’affare ad oggi tutt’altro che semplice. Il club granata avrebbe provato ad inserire anche delle contropartite tecniche per accontentare le alte richieste del Cagliari, non disposto così facilmente a privarsi di uno dei pezzi pregiati della sua rosa. Al momento, dunque, l’intesa tra le due società non è stata trovata, ma il Torino – prima di virare su altri obbiettivi – farà sicuramente un’altra offerta per regalare a Gianpaolo il partner offensivo perfetto per affiancare il bomber Andrea Belotti.

Lega Serie A, Dal Pino: “Oggi nessuno allo stadio, è assurdo.Incontro con Conte? Ecco cosa ci siamo detti”