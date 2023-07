Ternana, Capozucca: “Tutto su futuro di Diakité e Corrado. Lucarelli top, Falletti…”

Inizio Serie B e Lucarelli: “Tutti si augurano di ritardare l’inizio del campionato. E’ difficile dire questo. Abbiamo il dovere di programmare e dare un futuro diverso a questa società. So che mi aspetta un compito molto difficile. Non vorrei deludere me stesso, i tifosi e il presidente che è una persona che si affaccia a questo mondo con tanto entusiasmo. C’è grande entusiasmo, anche da parte mia. Io amo questo lavoro. Ho fatto cinque mesi a Cagliari. Per fortuna qui c’è un allenatore che non ho mai avuto ma che stimo molto come uomo. Quando c’è l’approccio a livello umano siamo già a metà dell’opera”.