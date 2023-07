Ternana, scelto il nuovo direttore sportivo: è l’ex Cagliari Capozucca

La Ternana di Cristiano Lucarelli riparte scegliendo il prossimo direttore sportivo. Capozucca è in attesa dell'ufficialità.

Era stato cercato da diversi club di Serie B e Lega Pro ed era stato esonerato lo scorso ventisei ottobre dal Cagliari ma Stefano Capozucca è pronto a ripartire ancora una volta dalla cadetteria. La nuova Ternana ha scelto il suo profilo per ricominciare il proprio cammino ed ha comunicato l'ufficialità del nuovo direttore sportivo.

Per Capozucca si tratterebbe di un ritorno in rossoverde dopo circa venti anni dal suo ultimo mandato con la "Fere". “Il mio ritorno alla Ternana? Probabile. Ho avuto sicuramente contatti con la società rossoverde, ma da qui a dire che ci siamo sposati, questo non possiamo ancora dirlo”, queste le sue dichiarazioni riportare da calciofere.it che lasciano presagire un legame prossimo al compimento.