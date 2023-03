Ternana-Bari, Lucarelli: “Vittoria importante, ma siamo lontani dalla sicurezza”

Cristiano Lucarelli , tecnico della Ternana , è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito del successo interno contro il Bari di Michele Mignani . Di seguito, le parole dell'allenatore rossoverde. ( Clicca qui per il commento )

"La squadra ha recepito bene il mio messaggio di mercoledì, ha dato una bella risposta, giocando una partita maschia, cercando il risultato e difendendola, ma anche soprattutto interpretandola bene aggredendo il portatore di palla per non dare il tempo al Bari di ragionare. Una vittoria importante contro una squadra importante, che ci sistema un po’ la classifica, ma non dobbiamo abbassare la guardia perchè dopo la sosta abbiamo due trasferte. Siamo lontani dalla sicurezza”.