Ternana-Bari, Lucarelli: “Punto non banale. Diakitè? Gli hanno fatto credere…”

I giovani li ho messi nel secondo tempo perchè sono più bravi ad entrare in partita subito, vista la loro verve, ci servivano giocatori che nel caso fossimo andati in difficoltà nella mezzora finale avrebbero potuto dare della verve. Dobbiamo recuperare Favilli anche paradossalmente quando è uscito sono arrivati tanti cross.

Diakitè l’ho tolto non solo per l’ammonizione, ma anche perchè non era psicologicamente a posto: gli hanno fatto credere che c’era una trattativa che non c’era. L’ammonizione? Mi sono arrabbiato molto con l’arbitro. E’ il terzo anno che i falli vengono valutati diversamente dagli arbitri con la Ternana o con le altre squadre. Non vogliamo vantaggi, vogliamo una uniformità di giudizio. Fino a ieri aveva la sacca pronta per lasciare Terni.