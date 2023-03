Genoa-Ternana, Lucarelli: “Ci poteva stare il pareggio, abbiamo creato tantissimo”

Cristiano Lucarelli , tecnico della Ternana , è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito del ko esterno contro il Genoa di Alberto Gilardino . Di seguito, le parole dell'allenatore rossoverde. ( Clicca qui per leggere il commento del match di Serie BKT )

«Noi abbiamo cercato di stare alti, ma il Genoa con il suo gioco ci ha fatti abbassare. Per i numeri che ha il Genoa con il possesso palla, è inevitabile che si fa fatica. Essendo onesti, il pareggio ci poteva stare ma la vittoria del Genoa è meritata. Rispetto alla gara di andata, ho visto una squadra molto più compatta, ma tecnicamente hanno sempre avuto qualità importanti»

«Noi siamo stati pericolosi anche nel primo tempo, poi abbiamo vanificato diverse occasioni per errori tecnici nostri. Abbiamo sofferto il loro palleggio e sapevamo a cosa andavamo incontro. Abbiamo creato tantissimo, ce la siamo giocata contro una squadra forte e con uno stadio che si fa sentire, è il pubblico che ha vinto il match. Non siamo stati puliti in certe occasioni ed è qui che dovremmo fare il salto di qualità. Fisicamente i ragazzi stanno bene, ma tecnicamente sbagliamo ancora parecchio e gli avversari ne approfittano»