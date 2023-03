Serie B, 29ª giornata: il Genoa batte la Ternana e stacca il Bari. Vince il Cosenza

Prova di forza del Genoa che ha superato di misura l'ostacolo Ternana al "Ferraris", con la prima vittoria del "Lucarelli bis" che tarda ancora ad arrivare. A Gilardino basta la rete dell'ex Fiorentina, come il tecnico stesso, targata Milan Badelj. Il centrocampista croato ha sbloccato il match al 13' su assist del ritrovato Haps ed ha consegnato al "Grifone" tre punti preziosi per riportarsi in vantaggio sul Bari che in questa giornata di campionato ha affrontato la capolista Frosinone fermandosi sullo 0-0. Sono ora esattamente tre i punti che separano i liguri dai pugliesi, ora alla terza posizione in classifica.