SudTirol-Ascoli, Bisoli: “Peeters e Cuomo out. Loro forti, sarà una partita tosta”

Parola a Pierpaolo Bisoli . L'allenatore del SudTirol - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida che vedrà impegnati i bolzanini questo pomeriggio, allo stadio Druso, con l' Ascoli di William Viali . Il match è in programma alle ore 18.30. Di seguito, le parole del mister biancorosso:

“Le condizioni della squadra sono più o meno quella della scorsa settimana. Peeters e Cuomo sono fuori dalla lista dei convocati, poiché non hanno ancora recuperato. La squadra si è allenata molto bene nel corso della settimana, abbiamo aumentato il minutaggio e il lavoro. Dopo una vittoria si lavora con più serenità. La squadra ha cercato di essere concentrata sulla necessità di migliorare certe situazioni, però ho visto un netto progresso rispetto a qualche settimana fa. Chi andrà in campo? Chi ha lavorato e lavora meglio in campo, indipendentemente da fatto che sia giovane o meno. L’Ascoli? Una squadra forte, con giocatori di qualità specialmente in avanti. Si è rinforzata molto sul mercato, con un paio di giocatori di serie A. Sarà una partita tosta, come del resto lo sono tutte in questa categoria”.