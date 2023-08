Feralpisalò-SudTirol, Tait: “No paragoni con l’annata scorsa. Il nostro obiettivo…”

"La mia decima stagione? Quando ho firmato qui il mio primo contratto non me lo sarei mai aspettato, con l’andare degli anni è diventata la mia seconda casa e l’obiettivo è sempre stato quello di portare questa società in serie B: ora sarebbe folle scappare da questa realtà. Bisogna dare tempo a questa squadra, però abbiamo già dimostrato delle ottime cose: occorre però tenere i piedi per terra e avere entusiasmo. All’anno scorso non pensiamo più, è stato bellissimo però adesso è un’altra cosa, noi paragoni non ne facciamo ne mai ne faremo. La sfida di domani con la FeralpiSalò? Affronteremo una squadra ostica e fastidiosa: quando giocavo contro di loro in serie C era quella che mi impressionava sempre di più. Hanno poi un bravo allenatore: per me potrebbe essere un’outsider quest’anno. A cosa puntiamo? Per noi la salvezza prima di tutto, non deve esserci altro obiettivo: poi nel momento in cui la matematica sarà dalla nostra, si potrà pensare a qualcosa di diverso, come successo un anno fa".