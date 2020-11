Spezia, terminato l’adeguamento del “Picco”: ai liguri manca poco per il ritorno a casa

Il club ligure, autentica rivelazione in positivo della nuova stagione di Serie A, ha giocato le gare casalinghe di questa prima parte di campionato al Dino Manuzzi di Cesena così da poter adeguare il proprio impianto. Le sfide in Romagna sembrano però essere prossime a terminare, infatti dal 16 dicembre i bianconeri faranno ritorno all’Alberto Picco. La giornata stabilita era stata quella del 5 dicembre, ma le tempistiche per trasferire la Goal Line Technology e il VAR da Cesena a La Spezia hanno allungato leggermente i tempi. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

Lo Spezia Calcio comunica che i lavori di adeguamento dello stadio “Alberto Picco” stanno volgendo al termine secondo i tempi prestabiliti, permettendo così lo svolgimento del sopralluogo per la verifica dei criteri infrastrutturali, in programma per la giornata di lunedì 30 novembre. In caso di esito positivo, lo Spezia Calcio potrà tornare a giocare le gare casalinghe presso il proprio impianto a partire dalla sfida con il Bologna, in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20:45.