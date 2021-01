Spezia, Pobega euforico: “Gattuso fondamentale per la mia crescita. Io come Marchisio? Magari!”

Tommaso Pobega eroe della domenica per lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Il giovane centrocampista in prestito ai liguri dal Milan nel corso della sfida di campionato contro il Napoli ha realizzato la rete del definitivo 1-2 che ha permesso ai bianconeri di sbancare il ‘Diego Armando Maradona‘. Il classe ’99, ai microfoni di Radio Sportiva, ha raccontato le emozioni provate dopo aver realizzato la rete della vittoria contro gli azzurri.

“Spero abbia fatto piacere a Milanello il gol che ho segnato a Napoli, ma sono concentrato sullo Spezia. Ho amicizia con molti ragazzi: ogni tanto ci sentiamo, con Gabbia ma non solo. In un futuro sarebbe bello tornare ad essere compagni. Penso però che adesso io debba migliorare per essere sempre pronto per giocare anche per il Milan. Gattuso? Lui è stato fondamentale per il mio percorso, ieri non sono riuscito a vederlo dopo la partita, ma ci eravamo salutati e abbracciati prima. Ieri ho avuto la bravura e la fortuna di trovare il rigore ed essere veloce sul tap-in. Siamo stati premiati visto che abbiamo dato molto. In molti di noi sono alla prima esperienza in A e vogliamo giocarci le nostre carte: forse ultimamente non abbiamo raccolto tutti i frutti di ciò che abbiamo creato. Dobbiamo continuare con la voglia di sacrificarci sempre di più come abbiamo fatto ieri. Io come Marchisio? I paragoni li lascio fare agli altri, non ho mai avuto un modello di riferimento. Ci metterei la firma per fare una carriera importante come la sua”.

