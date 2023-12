Spezia-Bari, D’Angelo: “Prova esemplare di carattere, felici di vincere al Picco”

“Siamo partiti bene nel primo tempo anche se poi il Bari ha preso campo nella seconda parte pur non rendendosi pericoloso. Nella ripresa abbiamo tambureggiato bene e meritato la vittoria. Dobbiamo migliorare la qualità del gioco, la classifica però è difficile e i ragazzi sono sempre un po' tesi. Le qualità ci sono, ma dobbiamo scioglierci di più. Prestazione esemplare dal punti di vista caratteriale, ma dobbiamo e possiamo migliorare dal punti di vista qualitativo. - continua D'Angelo - Siamo molto felici di aver vinto in casa e soddisfatto di aver dato questa soddisfazione ai nostri tifosi".

Spazio poi a Elia e i due fratelli Esposito: "Elia? È un destro che gioca a sinistra, male che va gli troveremo un posto sull’altra fascia o si metterà dietro di me e starà più comodo (ride NdR). - spiega ancora D'Angelo - Mi sono piaciuti entrambi gli Esposito. Salvatore è un giocatore importante per questa categoria, deve togliersi un po' di leziosità di dosso per essere anche di prospettiva. Pio è un 2005 che ha giocato contro Di Cesare e Vicari che sono due giocatori forti ed esperti e non ha sfigurato. Sono felice della loro prestazione".