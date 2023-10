Palermo-Spezia, parla anche Nikolaou: “Al ‘Barbera’ con grinta e umiltà. Brunori…”

"Sapevamo tutti che avremmo dovuto competere in un campionato molto difficile — ha detto il difensore greco — ma non ci aspettavamo una partenza così complicata. Ora siamo concentrati solo sul lavoro quotidiano e siamo determinati a continuare nella striscia positiva. Il gol in casa del Barcellona è stato un’emozione incredibile e ancora oggi a volte faccio fatica a credere di aver segnato quando ripenso a quella serata. Si è trattato del momento più bello della mia carriera, almeno fino ad oggi, e lo porterò sempre con me. A Palermo affronteremo una partita molto difficile contro una squadra che sta andando fortissimo e che ha ambizioni importanti. Noi dovremo andare al Barbera con umiltà e grinta, cercando di mettere in campo tutte le armi a nostra disposizione, mantenendo sempre altissima la concentrazione fin dalle prime fasi di gioco e lottando fino alla fine. Affronterò Brunori? Al di là del nome, gente esperta, ma anche giovani ai quali basta lasciare un briciolo di spazio e possono fare sempre gol e risolvere la partita nell’unica giocata che gli viene concessa. Siamo la rosa più verde del campionato. Ci sono giovani con qualità importanti e tanta voglia di dimostrare il valore, ma quando c’è un progetto di questo tipo, bisogna dare a loro il tempo di crescere e migliorare, pertanto sta a noi calciatori più esperti il compito di spronarli e consigliarli giorno dopo giorno, in allenamento così come in partita. Ekdal è il calciatore più esperto che abbiamo in rosa, un elemento di grande esperienza e un’ottima persona, molto importante per questa squadra. Fino ad oggi ha sempre saputo darci una grande mano, sia in campo che nello spogliatoio, e sono sicuro che continuerà a darcela come ha sempre fatto perché è un grandissimo professionista".