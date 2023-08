Calciomercato Spezia, idea Moncini per l’attacco: il Benevento aspetta l’offerta

Il "Sannio Quotidiano" si è espresso in giornata sul possibile sostituto dell'ex giocatore del Trapani diretto verso la ricca terra saudita. Si tratta di Gabriele Moncini, rientrato al Benevento dopo la retrocessione in Serie C, rimediata in prestito alla SPAL. La società del presidente Vigorito non vuole trattenere in Lega Pro il giocatore ex Prato e aspetta un'offerta per cederlo.