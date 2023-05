Spal, Rossi: “Vincerle tutte per restare in Serie B. Faremo grande match a Palermo”

La Spal di Massimo Oddo scalda i motori e si prepara al rush finale della regular season del campionato di Serie B. La compagine estense è coinvolta nella strenua lotta per la permanenza in categoria ed è reduce dal pari interno al "Paolo Mazza" nello scontro diretto contro il Perugia di Castori. Penultima in graduatoria a tre giornate dal termine, la squadra ferrarese ha bisogno di capitalizzare al massimo gli ultimi 270 minuti della stagione regolare, sperando di garantirsi almeno la chance di disputare i playout e scongiurando l'ipotesi della retrocessione diretta in Lega Pro. Fiducioso e desideroso di compiere l'impresa l'ex Parma e Manchester United, Giuseppe Rossi, che guarda già alla prossima sfida al Barbera contro il Palermo.