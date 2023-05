Serie B: pari Genoa e Parma. Pisa ko ad Ascoli, Palermo a -1 dai playoff. Classifica

Cade il Pisa che trova ancora una sconfitta: un solo punto raccolto nelle ultime quattro gare ma che continua a restare in zona playoff viste le mancate accelerazioni da parte delle inseguitrici come il Palermo. Vittoria d'importanza colossale per il Brescia che trova tre punti fondamentali contro una diretta concorrente per la lotta alla salvezza come il Cosenza ed esce momentaneamente dalla zona playout. Pari in rimonta straordinario del Benevento che riagguanta il risultato contro il Parma grazie ad una prodezza dalla distanza di Acampora. Il pareggio casalingo del Bari apre le porte della promozione al Frosinone: in caso di risultato positivo contro la Reggina questo lunedì sera, la Serie A sarebbe matematica per i ciociari. Il match d'alta classifica del "Druso" tra SudTirol e Genoa finisce a reti bianche. Rosanero ad un solo punto dalla zona playoff dopo il pari al Sinigaglia di Como ed il ko del Pisa di D'Angelo ad Ascoli, in attesa delle sfide Venezia-Modena e Frosinone-Reggina che completeranno il turno del torneo cadetto.