SPAL, Di Taranto: “Ci sono le basi per il ripescaggio in B. Perugia-Benevento…”

La Spal sogna il ripescaggio in Serie B nonostante la retrocessione diretta in Lega Pro. L'amministratore delegato biancazzurro ha parlato di ciò con una buona dose di fiducia

Parola a Corrado Di Taranto. L'amministratore delegato della Spal - secondo quanto riportato da "Lo Spallino" - ha parlato in maniera molto positiva dell'eventuale possibilità - per il club del patron Tacopina - di essere ripescato in Serie B, nonostante la retrocessione diretta in Lega Pro che ha contraddistinto la disastrosa stagione passata. Di seguito, le parole del dirigente biancazzurro: