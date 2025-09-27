mediagol sondaggio SONDAGGIO: il tuo pronostico di Cesena-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Come finirà la partita del "Manuzzi"? Esprimi il tuo pronostico nel sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Il Palermo si prepara ad affrontare il Cesena, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Udinese. Entrambe le compagini hanno collezionato 10 punti nelle prime quattro sfide, occupando il primo posto con il Modena.

