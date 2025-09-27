Il Palermo si prepara ad affrontare il Cesena, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Udinese. Entrambe le compagini hanno collezionato 10 punti nelle prime quattro sfide, occupando il primo posto con il Modena.
Il Sondaggio
SONDAGGIO: il tuo pronostico di Cesena-Palermo. Come finirà? (1-X-2)
Come finirà la partita del "Manuzzi"? Esprimi il tuo pronostico nel sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Come finirà la partita del "Manuzzi"? Esprimi il tuo pronostico nel sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA