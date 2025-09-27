Nella giornata odierna andrà in scena al Dino Manuzzi di Cesena, l’incontro clou di questa quinta giornata di Serie BKT: Cesena-Palermo. Entrambe le compagini arrivano alla sfida con 10 punti raccolti nelle prime 4. Il direttore di gara designato dall’AIA per dirigere questo match sarà Davide Massa della sezione di Imperia, volto sicuramente molto noto sia in Italia con oltre 200 gare arbitrate, sia per le partite internazionali.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
I PRECEDENTI
Cesena-Palermo, dirige il match Massa: i precedenti con i rosanero
L’arbitro della sezione di Imperia ha diretto il Palermo in sei occasioni
Il classe 1981 ha diretto gli uomini di Inzaghi già ben 6 volte in carriera con un bilancio praticamente in pari:una vittoria che risale al 27 Ottobre 2011 sul Lecce, con le reti di Pinilla e Abel Hernandez; una sconfitta nelle stagione 2016/2017 per 0-3 contro il Napoli; poi ben 4 pareggi ottenuti contro Empoli, Pescara, Parma e Cremonese.
L’ultimo incontro fra Massa e il Palermo risale alla stagione 2023/2024, col rocambolesco pareggio della Cremonese da 0-2 a 2-2 in cui il fischietto ligure si rese protagonista con un’espulsione e di seguito l’assegnazione di un rigore in favore dell’allora squadra allenata da Eugenio Corini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA