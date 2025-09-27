Cesena-Palermo, dirige il match Massa: i precedenti con i rosanero

L’arbitro della sezione di Imperia ha diretto il Palermo in sei occasioni

Nella giornata odierna andrà in scena al Dino Manuzzi di Cesena, l’incontro clou di questa quinta giornata di Serie BKT: Cesena-Palermo. Entrambe le compagini arrivano alla sfida con 10 punti raccolti nelle prime 4. Il direttore di gara designato dall’AIA per dirigere questo match sarà Davide Massa della sezione di Imperia, volto sicuramente molto noto sia in Italia con oltre 200 gare arbitrate, sia per le partite internazionali.