Palermo, chi dal primo minuto contro il Cesena? La scelta dei tifosi

I tifosi hanno deciso la loro formazione contro il Cesena tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

⚽️ 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 07:32)

Nel pomeriggio odierno il Palermo affronterà il Cesena nel match valido per la quinta giornata di Serie B. La sfida del Dino Manuzzi rappresenta il big match del weekend di cadetteria, poichè entrambe le compagini si trovano, attualmente, al primo posto con dieci punti ottenuti nelle prime quattro gare. Filippo Inzaghi dovrà fare a meno di Filippo Ranocchia per via di un infortunio, e di Salim Diakitè che non è stato convocato preucazionalmente. Gli utenti di Mediagol.it attraverso un sondaggio lanciato nella giornata di ieri dalla redazione hanno scelto il loro undici ideale.

IN PORTA

Sarà quasi certamente Jesse Joronen a difendere i pali della porta dei rosanero: il finlandese ha ottenuto il 100% dei votanti. Niente esordio per Michele Avella.

IN DIFESA

Tra le retrovie non ci sarà Salim Diakitè, convocato per la prima volta Bereszynski. Patryk Peda è il favorito per giocare da braccetto di destra con il 67% dei votanti, al centro Mattia Bani con il 98% e a sinistra Pietro Ceccaroni con la stessa percentuale dell'ex Genoa.

A CENTROCAMPO

L'infortunio di Filippo Ranocchia è un duro colpo per Inzaghi, che dovrà fare a meno di lui per qualche gara. Claudio Gomes è il favorito per sostituirlo con il 90% dei votanti, Jacopo Segre comporrà la coppia in mediana con il 93%. Nelle fasce confermatissimi Tommaso Augello a sinistra e Edoardo Pierozzi a destra con rispettivamente il 96% e il 76% dei votanti.

IN ATTACCO

Nella trequarti si candida ad una maglia da titolare Antonio Palumbo che ha ottenuto l'88% delle preferenze. In attacco, il duo offensivo composto da Joel Pohjanpalo e Matteo Brunori tenterà di mettere in difficoltà la difesa del Cesena.