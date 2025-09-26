Il Palermo si prepara ad affrontare il Cesena, in uno dei big match di giornata. Entrambe le compagini hanno collezionato 10 punti nelle prime quattro gare, portandosi al primo posto con il Modena.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Il Sondaggio
SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Cesena
Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Chi dal primo minuto contro la squadra di Mignani? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
PORTA—
Tra i pali, dopo l'ottima prestazione in Coppa Italia, Joronen è pronto a difendere la porta.
DIFESA—
Tra le retrovie si aggiunge Bereszynski, che potrebbe essere convocato.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo mancherà quasi certamente Ranocchia, dopo l'infortunio rimediato martedì contro l'Udinese. Occasione, dunque, per uno tra Gomes, Blin e Giovane.
ATTACCO—
In avanti dubbi sulla trequarti, con il solo Pohjanpalo sicuro del posto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA