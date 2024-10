Palermo-Reggiana, chi a centrocampo? Per i tifosi c’è solo una soluzione

VERRE-GOMES-SEGRE

Per i tifosi il centrocampo dovrebbe essere composto da: Verre, per l'84% dei votanti, l'ex Sampdoria viene da una grande partita al "Braglia" e, nonostante la botta presa, sarà della partita e pronto a giocare. Gomes, per l'80% dei votanti, dopo un inizio ottimo in campionato in cui sembra maturato rispetto all'anno scorso. Il francese sembra imprescindibile per i rosanero. Segre, per il 74% dei votanti, dovrebbe completare il reparto per sfruttare le sue incursioni. Il vice-capitano è uno dei più continui degli ultimi anni e quando chiamato in causa fa sempre il lavoro richiesto.