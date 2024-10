Palermo, i convocati di Dionisi: c’è Pierozzi, out Brunori e Saric

Ecco i calciatori convocati dal tecnico rosanero per la sfida contro la Reggiana, in programma domani al “Renzo Barbera”.

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro la Reggiana in programma domani. Assenti Gomis, Di Bartolo, Lucioni, Blin, Saric e Brunori. Tornano a disposizione Peda, Pierozzi ed Appuah. Regolarmente presente Verre che, nonostante la botta subita contro il Modena, sarà della partita. Matteo Brunori assente per un trauma contusivo al piede.