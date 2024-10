SONDAGGIO: Palermo-Reggiana, chi a centrocampo dal primo minuto?

Il Palermo spera di tornare alla vittoria al "Barbera" dopo mesi dall'ultima volta. Questo risultato può passare da un centrocampo che ha ben figurato nell'ultima uscita a Modena nonostante la delusione. Sono solo tre i posti tra Gomes, Segre, Ranocchia, Verre e Vasic, centrocampisti con attitudini e caratteristiche diverse tra di loro. Per Alessio Dionisi sarà fondamentale trovare il giusto assetto in mezzo al campo per imporre il proprio gioco e fare male alla squadra di Viali.