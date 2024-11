Palermo, la prestazione contro il Mantova non convince i tifosi

Dopo la partita contro il Mantova i tifosi rosanero non sono rimasti del tutto soddisfatti da una prestazione molto passiva del Palermo . Tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it , la prestazione è stata per una buona fetta di pubblico molto deludente.

PRESTAZIONE INSUFFICIENTE

Secondo il 65% dei votanti, la prestazione della squadra di Dionisi non è stata sufficiente: la più grande criticità vista dai tifosi è stata certamente quella di aver concesso troppo la palla al Mantova, soprattutto senza forzare la prima pressione e dando l'occasione continua al portiere Festa di prendere tempo per ragionare. I rosanero non sono riusciti a sovrastare l'avversario come successo con la Reggiana, nonostante una qualità superiore agli avversari. Altro dato che non fa felici i tifosi riguarda le pochissime palle gol avute nel primo tempo, che hanno fatto spazio a una manovra poco fluida e compassata.