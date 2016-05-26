Partita del Cuore: in campo anche la senatrice palermitana Dolores Bevilacqua 15 luglio 2025 - 15:33 15 luglio

È tutto pronto per la 34esima edizione della Partita del Cuore, l’evento sportivo e benefico patrocinato da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Comune dell’Aquila. L’appuntamento è per…