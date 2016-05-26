È tutto pronto per la 34esima edizione della Partita del Cuore, l’evento sportivo e benefico patrocinato da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Comune dell’Aquila. L’appuntamento è per…
Sociale
Continuano le campagne di sensibilizzazione sociale sui campi della Lega Pro, con il Presidente Francesco Ghirelli che ha più volte sottolineato quanto la Serie C sia "il campionato degli italiani". A…
In occasione della Giornata Internazionale contro l'uso dei Bambini Soldato che ricorre annualmente il 12 febbraio, giorno in cui nel 2002 è entrato in vigore il Protocollo Opzionale alla Convenzione…
Si è svolto oggi alle 10:30 presso l'impianto sportivo Pietro Pisani il triangolare di calcio organizzato da Rotary Club Palermo Ovest e Rotaract Club Palermo con il contributo del Centro Emodialitico…
Palermo, #AbbonamentoSolidale per lo stadio a chi ha difficoltà economiche. L'iniziativa e come donare #adottauntifoso
In poche ore l'iniziativa ha coinvolto una trentina di donatori e con i soldi raccolti si potrebbero giù stipulare più di 100 abbonamenti per ragazzi. Lo scopo è quello di raccogliere delle donazioni…