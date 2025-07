Partita del Cuore: in campo anche la senatrice palermitana Dolores Bevilacqua

È tutto pronto per la 34esima edizione della Partita del Cuore, l’evento sportivo e benefico patrocinato da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Comune dell’Aquila. L’appuntamento è per oggi, martedì 15 luglio 2025, allo stadio “Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia” de L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in simulcast su Radio 2 a partire dalle 21.30, oltre che in streaming su RaiNews.it con backstage e interviste video.