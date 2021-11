Serie C, Monterosi: iniziativa per la dislessia con l’Università della Tuscia

Il contest di solidarietà del Monterosi sarà il primo step per un lavoro di ricerca che l’Università della Tuscia avrà la possibilità di compiere anche attraverso iniziative sociali non solo dal mondo della Serie C ma anche nelle scuole...

Mediagol (sc) ⚽️

Continuano le campagne di sensibilizzazione sociale sui campi della Lega Pro, con il Presidente Francesco Ghirelli che ha più volte sottolineato quanto la Serie C sia "il campionato degli italiani". A rendersi protagonista di un'iniziativa "insolita" sarà il Monterosi Tuscia, squadra del girone C della terza divisione di calcio italiana.Durante il pre-gara del prossimo match interno che si disputerà allo "Stadio Rocchi" domenica 7 novembre tra la squadra della Tuscia e la Turris, sui tabelloni led situati a bordo campo, i cognomi dei calciatori della squadra di casa saranno scritti volutamente in maniera imprecisa, con un font non consueto, il Dyslexic Typeface, ideato dal designer Daniel Britton che fa mettere, chi legge, nei panni dei dislessici.

L’intento è di sensibilizzare il grande pubblico sul tema della dislessia, rompendo gli schemi, parlando della problematica non come di un disturbo, ma di diversità quale sinonimo di ricchezza. Il Monterosi Tuscia e l’Università degli Studi della Tuscia, con questo evento fuori dagli schemi, ancora una volta sanciscono la loro collaborazione per diffondere temi di importanza sociale in maniera congiunta. Sport e scienza scendono in campo anche in questa occasione per essere testimoni di importanti valori sociali tesi alla costruzione di una società più equa ed inclusiva.