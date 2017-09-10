VIDEO Catanzaro - Palermo 1-0 HIGHLIGHTS Coppa Italia Serie C 2021/22
Brutta sconfitta per il Palermo. Tra le mura dello stadio Renzo Barbera è andata in scena la sfida tra i rosanero e il Biancavilla, valida per la Coppa Italia di Serie D: gli ospiti erano passati in…
Il Palermo batte il CUS. In vista della seconda sfida di campionato contro il San Tommaso, i rosanero sono scesi sul campo del Pasqualino di Carini per affrontare il CUS: per via della stanchezza…
Il Palermo batte il Geraci. Ultimo test amichevole per i rosanero prima dell'esordio in campionato in casa del Marsala: sul campo del C.U.S decidono la rete di Giovanni Ricciardo e due autogol. Ecco…
[]( https://prf.hn/click/camref:1101l47LU/ar:mediagol) Se prima gli italiani erano abituati a seguire il calcio con un unico abbonamento, come quello di Sky, da quest'anno non sarà più possibile. La…