VIDEO Palermo-Biancavilla 1-1: non basta Santana, rosa eliminati ai rigori. Gli highlights del match Mediagol52 Mediagol52 11 settembre 2019 - 22:31 11 settembre

Brutta sconfitta per il Palermo. Tra le mura dello stadio Renzo Barbera è andata in scena la sfida tra i rosanero e il Biancavilla, valida per la Coppa Italia di Serie D: gli ospiti erano passati in…