LE PAGELLE DI MEDIAGOL: PALERMO-TROINA 0-0. Rosa spreconi ma adesso il Savoia è a -3

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia 0-0 contro il Troina e perde altri due punti preziosi su un Savoia che cresce giornata dopo giornata. Rosa sfortunati e imprecisi ma se sbagli due calci di rigore…

Dopo la sosta (5 gennaio) il Palermo ospiterà al Barbera il Marsala.

PELAGOTTI 6

Ordinaria amministrazione per l’estremo difensore rosanero che risponde presente nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa.

DODA 7

Quantità e qualità per l’esterno rosanero che attacca sempre gli spazi fornendo uno sbocco in più alla manovra rosanero. Non è un caso che il primo rigore nasca da una sua percussione sulla destra. In difesa è attento.

LANCINI 6,5

Soffre la rapidità di Bamba ma non viene mai messo davvero in difficoltà dagli avversari di turno. In avanti è tra i più pericolosi sulle palle inattive e sul finale sfiora il gol con una conclusione di testa potente ma imprecisa.

CRIVELLO 6,5

La sua presenza in difesa permette ai compagni di reparto di lasciare la propria posizione per cercare fortuna in avanti. Da applausi il lancio millimetrico per Ficarrotta al 34′.

VACCARO 6

Corre tanto in fase di non possesso per rubare metri preziosi alla manovra del Troina ma in fase di possesso è impreciso col pallone tra i piedi.