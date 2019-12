Troina, Calandra: “Palermo ottima squadra, eravamo concentrati. Rigore? Vi dico la mia”. E sul Savoia…

Pari a reti bianche al “Renzo Barbera” tra Palermo e Troina.

I rossoblù sono riusciti a conquistare un punto in casa della capolista, che non ha approfittato del rigore concessogli. Zero a zero il risultato finale, anche grazie agli interventi dell’estremo difensore ospite.

Palermo-Troina 0-0: al “Barbera” va in scena il festival degli sprechi, i rosa falliscono due rigori e non vanno oltre il pari

Il portiere Antonino Calandra, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha commentato la prestazione dei suoi: “Sono orgoglioso del lavoro che ho svolto in settimana, la mia soddisfazione è doppia perché sono palermitano. Penso che partita ha parlato da sola. Aspettavo da tanto questa partita, eravamo molto concentrati per affrontare una squadra con una storia importante. Abbiamo gestito la gara alla grande, sui rigore posso dire che uno era stato studiato mentre l’altro è più merito mio. Mi aspettavo un tiro del genere da parte di Ricciardo, su Sforzini sono stato bravo io. Savoia e Palermo? Non ho affrontato tutte le squadre, posso dire che il Savoia ha vinto al 92′ senza fare nulla al contrario del Palermo che è un’ottima squadra che vive di calcio. Se la giocheranno fino alla fine, noi aspiriamo ad arrivare più in alto possibile. Da palermitano è normale provare emozioni del genere, non aspettavo altro che questa partita dopo un anno di stop“.

Troina, Boncore: “Orgoglioso dei miei, non era semplice. Palermo? Adesso sarà dura, il Savoia…”