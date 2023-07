Siena, il Comune richiede la Serie D a LND e FIGC. La lettera ufficiale

Possibile svolta in casa Siena! Dopo l'esclusione ufficiale dal campionato di Lega Pro - il comune toscano ha inviato in data odierna una lettera ufficiale ai presidenti della Figc Gabriele Gravina e dalla Lnd Giancarlo Abete nella quale è contenuta la richiesta di partecipazione in soprannumero al campionato di Serie D 2023/2024 - auspicando ad una ripartenza dalla massima categoria dilettantistica. La lettera, firmata dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio , fa riferimento all'ex art. 52 comma 10 delle Norme Organizzative Interne Federali (Noif). Ecco, di seguito quanto scritto:

“Preso atto della decisione del Consiglio Federale del 7 luglio – si legge – che ha di fatto ufficializzato il nuovo dramma sportivo che ha colpito la città di Siena, in seguito alla mancata iscrizione della propria squadra di calcio al campionato di Serie C 2023/2024, nella mia qualità di Sindaco, sono a chiedere che sia consentito di far partecipare in soprannumero al campionato di Serie D 2023/2024 una società neo costituita che svolga attività sportiva in nome della Città, come consentito dall’art. 52 comma 10 Noif. Siena ha una marcata importanza culturale oltre che una lunga tradizione sportiva che devono essere adeguatamente tutelate e valorizzate”.